По данным РГП "Казгидромет", 5 марта в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля, ночью -7. В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем +6, ночью -2. Снег с дождем и 3 градуса ниже нуля ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов. В Актау ожидается погода без осадков. Днем +10, ночью +4.