По информации управления спорта и физической культуры Атырауской области, на стадионе «Мунайшы» начались предварительные работы по укладке искусственного покрытия. К этому дню рабочими проекта были произведены геологические и геодезические работы. Планируется, что на первым этапе будет произведено тщательное исследование состава почвы. Только лишь после этого грунт начнут выравнивать, чтобы избежать каких-либо трещин и скосов. — Данные процедуры требуют времени, ведь предполагается застилка искусственного покрытия последнего поколения, а в таких делах спешка будет излишней, — сообщили в пресс-службе управления спорта и физической культуры Атырауской области.