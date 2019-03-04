Ребенка доставили в областную детскую больницу. - В госпитализации необходимости не было, мальчику оказали амбулаторную помощь. У ребенка была рваная рана губы, гематомы лица, затылка. Губу ему зашили, отпустили домой, - сообщил заместитель главврача больницы Сагидулла Досмагамбетов. Родители не могут понять, как маленький ребенок мог получить такие травмы. - 28 февраля в 13.30 я отвел сына в школу, а в 2 часа мне сказали его забрать, у него небольшой ушиб. За ним пошел старший сын. Младший был весь в крови. Я отвез ребенка в детскую больницу. После чего направился в школу для выяснения произошедшего. В школе объяснили, что на сына упал шкаф, он был плохо закреплен. Классный руководитель вызвала медицинскую сестру, однако она не оказала помощь. Ребенка одели и отправили домой, - пишет в соцсети отец пострадавшего ребенка Канат Тайланов. Как рассказали в Алгинском райОО, ребенок пришел учиться во 2 смену. Он играл, прятался в шкафу и сам ударился о верхнюю полку, получил травмы. Как это произошло, воспитатель не видела, она в это время помогала одеваться другому ребенку. Воспитатель вечером пошла проведать ребенка, выяснилось, что его забрали в больницу Актобе. Воспитатель отстранена от работы в этой группе, директор, замдиректора, завхоз школы получили строгий выговор. Аким области Ондасын Уразалин поручил создать комиссию из числа сотрудников управлений образования и здравоохранения, которая проведёт проверку по указанному факту. - По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и приняты соответствующие меры, - сообщили в областном акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.