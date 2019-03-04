Со слов жительницы дома по улице Жангир хана, 11 Екатерины Зайкиной, они живут в этом доме два года. - Дело в том, что на протяжении всего времени у нас огромная проблема с крышей, с нее постоянно течет вода, и уже всех затопило до первого этажа. Мы обращались в КСК "Геолог", они всегда реагируют на жалобы, приходят и счищают с крыши снег, но нам это не помогает. В прошлом году летом я решила на собственные деньги перекрыть крышу мягкой кровлей прямо над своей квартирой, но и это, к сожалению, не помогло, так как выдалась очень снежная зима. Нам нужно ставить коньковую крышу, хотим, чтобы ее сделали по программе "Модернизация ЖКХ". За три года сменилось два председателя комиссии и еще КСК, но до сих пор по непонятным причинам ее не начали делать, хотя все документы для этого были сданы. Жители говорят, эта проблема уже десятый год в этом доме, - пояснила Екатерина Зайкина. Женщина опасается за здоровье своего ребенка. - У меня есть ребенок, за которого я очень переживаю, ведь от сырости могут развиться сложные заболевания. Я и сама постоянно хожу с кашлем. Мы живем с открытой форточкой, сырость - дышать нечем. Тут надо делать капитальный ремонт, так как частичный уже не помогает, - рассказала Екатерина Зайкина. Жительница дома по улице Алии Молдагуловой, 14 Жания Закарина жалуется на такую же проблему в их доме. - По всей квартире мы сделали натяжные потолки, в двух комнатах они просто порвались от сырости и воды, а в зале вода скопилась в нем и теперь он провисает над головой. Вся мебель пришла в негодность, развалился кухонный гарнитур. Невозможно жить в таких условиях, когда постель постоянно мокрая. Как только начинает теплеть на улице, я не успеваю выносить тазики с водой. У меня сахарный диабет, и весь день я дома дышу этой сыростью, от чего заболела пневмонией. Уже не мечтаем о ремонте, так как его делать бесполезно. Обращалась в КСК "Алмаз", они посыпают на крышу соль, перекрывают толью, но это не спасает ситуацию, - рассказала Жания Закарина. Как сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Канат Умралиев, чтобы начать менять крышу по программе "Модернизация ЖКХ", необходимо собрать пакет документов и еще нжно согласие 2/3 жильцов данного дома. - Что касается дома, который расположен по улице Жангир хана, 11, то там уже собраны все необходимые документы, утверждено финансирование, мы ждем только хорошие погодные условия для начала работы. А вот от жильцов дома по улице Алии Молдагуловой к нам заявка по программе "Модернизация ЖКХ" еще не поступала, - заявил Канат Умралиев. Однако позже Канат Умралиев сообщил, что все же заявка на модернизацию от жильцов дома по улице Алии Молдагуловой, 14 была и они ждут одобрения финансирования.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.