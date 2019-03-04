Врачи ищут родственников пациента. Сам он лишь называет имя, фамилию и возраст. На все остальные вопросы не отвечает. Еще в декабре прошлого года Тимур Бахитов попал в отделение травматологии БСМП с повторным обморожением обеих ног. Два года назад ему уже ампутировали конечности по этой причине. В середине января этого года из травматологии его перевели в сестринское отделение. Врачи также выяснили, что недавно мужчина отбывал срок в колонии города Жем. - В данное время больной контакту не доступен. Ориентирован в пределах своей личности. Отвечает только на вопросы - имя, фамилия, отчество. Другие данные о больном неизвестны, - сообщила заведующая отделением больницы скорой медицинской помощи г. Актобе Дина Тукешева. На сегодня, по словам медиков, Тимур уже закончил курс лечения. Теперь врачи активно ищут предполагаемых родственников пациента. Если в ближайшее время никто его не опознает, Бахитова отправят в дом инвалидов. - Просим позвонить в БСМП г. Актобе по телефону 56 49 75, - обращаются медики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.