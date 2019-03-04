Иллюстративное фото с сайта krymr.com Полицией Атырау при проведении оперативно профилактического мероприятия «Правопорядок» в одном из увеселительных заведений города была задержана жительница города, у которой были обнаружены и изъяты медицинские препараты. -При себе местная жительница носила 41 флакон «Тропикамида» и 32 обезболивающих препарата «Трамадол». Материал направлен в департамент фармконтроля по Атырауской области для принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Также в рамках ОПМ "Правопорядок" был задержан житель города, который, работая в котельной одной из школ города, незаконно хранил и занимался сбытом наркотического вещества. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". Отметим, что с 28 февраля по 6 марта полицейские г.Атырау будут отрабатывать общественные места, квартиры, частные дома, сдающиеся в аренду, а также увеселительные заведения, торговые точки с целью выявления и пресечения правонарушения и преступлений. - Только за сутки полицейские успели проверить свыше 2000 квартир и домов, а также около 50 арендуемых квартир, - уточнили в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.