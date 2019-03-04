4 марта в областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой прошел областной форум матерей "Əлемнің жарығы", в котором приняли участие заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, поэтесса Акуштап Бактыгереева, общественные деятели, многодетные матери и работники сферы образования. По словам организаторов, целью форума является пропаганда роли матерей в современном обществе. Габидолла Оспанкулов поприветствовав участников форума отметил, что будущее нации зависит от матерей. – Хочу выразить благодарность управлению образования за то, что проводят такое замечательное мероприятие, что собрали со всей области уважаемых матерей. Воспитанием детей должны заниматься не только педагоги и воспитатели, но и родители должны уделять этому особое внимание. Ребенок, который получил должное воспитание в семье будет успешен в дальнейшей жизни. Наши предки знали, что будущее нации зависит от матерей, уважали и ценили девочек. Ведь именно девочки - это будущие жены, матери. В современном обществе мы не должны забывать об этом. К сожалению, сейчас наши девочки, девушки попадают в разные сложные ситуации. Мы не должны допускать этого. Наш президент на съезде партии "Нур Отан" четко дал указания правительству о необходимости оказания помощи многодетным матерям. Это касается размеров пособий и оказания жилищной помощи. Таким образом наше государство заботится о будущем нашей страны, - отметил заместитель акима области. Среди участников форума была патронатная воспитательница Бибигуль Маканова, которая взяла на воспитание троих сестер. - Я росла в многодетной семье и всегда мечтала, чтобы и у меня было много детей. Так сложилось, что свою семью создать мне не удалось. Но мне безумно хотелось стать мамой. В 46 лет в моей жизни появились две девочки. Потом я решила взять на воспитание еще и третью. Все они из одной семьи. Сейчас старшей 16 лет, средней - 13 лет, а самой младшей девочке 12 лет. Вначале было трудно, потому что у меня не было опыта материнства. Но желание стать матерью пересилило все сложности. Сейчас у меня замечательные дети, они талантливы, рисуют, танцуют, изучают английский. В нашей семье есть свои традиции. Мы готовим вместе, ходим в кино, посещаем выставки и концерты, отмечаем дни рождения, путешествуем по стране, занимаемся йогой, придерживаемся правильного питания. В первую очередь, нужно воспитывать себя, потому что дети смотрят на родителей и подражают им. Поэтому нужно работать над собой, - отметила Бибигуль Маканова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.