По словам владельца ИП "Мичуринская база" Бекболата Шканова, предположительно пожар произошел из-за оставленного без присмотра обогревателя. – Горит один из гаражей нашей базы. Пожарных вызвали соседи, они быстро приехали. К счастью, обошлось без жертв. Внутри гаража был пустой полуприцеп. Наверное, он тоже сгорел. Точно ничего пока сказать не могу, - отметил Бекболат Шканов. Как рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, площадь пожара составила 144 квадратных метров. – Горел гараж и пустой полуприцеп. В 13.18 удалось локализовать пожар, в 14.19 пожар был полностью ликвидирован. На месте пожара работали семь единиц техники и 27 пожарных. Причина пожара, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются, - рассказал Ерлан Турегелдиев.