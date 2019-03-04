В Атырау с вводом нового КОСа закроют «Тухлую Балку»
На сегодня выполнение строительно-монтажных работ подрядчиком ведется с опережением графика производства работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, канализационных очистных сооружений, площадку биологических прудов и полей испарения. Ввод в эксплуатацию нового КОСа решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра. Существующая подача сточных вод без очистки сбрасывается на поля испарения «Тухлая балка», тем самым создавая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Генеральным подрядчиком проекта является АО «Павлодарский речной порт». Строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. К концу этого года объект должен быть сдан в эксплуатацию. На сегодня выполнение строительно-монтажных работ подрядчиком ведется с опережением графика производства работ.
Обращаясь к руководству «Атырау Су Арнасы» аким области дал поручение принять активное участие в ходе строительства. Впоследствии этот объект будет передан именно данному коммунальному учреждению.
- Сейчас на стадии строительства вы должны активно участвовать в этой работе. Подрядчик должен учитывать ваши замечания и рекомендации. После сдачи в эксплуатацию объект должен функционировать безотказно. Вы специалисты, поэтому ваши замечания важны на стадии строительства. Если что есть сказать, говорите. Поэтому мы собрались здесь, на объекте. На месте решить необходимые вопросы, - отметил аким области. - Необходимо создать рабочую группу из управлений акимата, подрядчика, представителей авторского надзора, технадзора. Это большой объем работы и здесь должна быть учтена любая мелочь. Времени на раскачку нет. Этот стратегически важный объект и работу свою он должен начать сразу после окончания строительства.
По информации руководителя областного управления строительства Малика Аманова, предположительно, с августа по октябрь будут вестись пуско-наладочные работы. Объем работы большой. Но подрядчик в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства.
Стоит отметить, что после ввода нового КОСа существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении многих лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Отсутствие очистных сооружений в этой части города негативно влияет на окружающую природную среду. Неочищенные сточные воды отстойника «Тухлая балка» загрязняют подземные воды, почву и атмосферный воздух.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Камилла МАЛИКФото РСК
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!