Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, канализационных очистных сооружений, площадку биологических прудов и полей испарения. Ввод в эксплуатацию нового КОСа решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра. Существующая подача сточных вод без очистки сбрасывается на поля испарения «Тухлая балка», тем самым создавая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Генеральным подрядчиком проекта является АО «Павлодарский речной порт». Строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. К концу этого года объект должен быть сдан в эксплуатацию. На сегодня выполнение строительно-монтажных работ подрядчиком ведется с опережением графика производства работ. Обращаясь к руководству «Атырау Су Арнасы» аким области дал поручение принять активное участие в ходе строительства. Впоследствии этот объект будет передан именно данному коммунальному учреждению. - Сейчас на стадии строительства вы должны активно участвовать в этой работе. Подрядчик должен учитывать ваши замечания и рекомендации. После сдачи в эксплуатацию объект должен функционировать безотказно. Вы специалисты, поэтому ваши замечания важны на стадии строительства. Если что есть сказать, говорите. Поэтому мы собрались здесь, на объекте. На месте решить необходимые вопросы, - отметил аким области. - Необходимо создать рабочую группу из управлений акимата, подрядчика, представителей авторского надзора, технадзора. Это большой объем работы и здесь должна быть учтена любая мелочь. Времени на раскачку нет. Этот стратегически важный объект и работу свою он должен начать сразу после окончания строительства. По информации руководителя областного управления строительства Малика Аманова, предположительно, с августа по октябрь будут вестись пуско-наладочные работы. Объем работы большой. Но подрядчик в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства.​ ​ ​ Стоит отметить, что после ввода нового КОСа существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении многих лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Отсутствие очистных сооружений в этой части города негативно влияет на окружающую природную среду. Неочищенные сточные воды отстойника «Тухлая балка» загрязняют подземные воды, почву и атмосферный воздух.