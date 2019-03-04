В кинотеатре им. Гагарина собрались более сотни уральских дачников, чтобы выразить свое недовольство по поводу работы участковых инспекторов в дачных обществах. Многие из собравшихся были не знакомы со своими участковыми ранее. Стоит отметить, что один из наболевших вопросов у дачников - кражи, а также отсутствие патрулирования конного взвода. Начальник ОМПС УП города Уральска Данияр Ракишев представил дачникам прикрепленных участковых по обслуживаемым территориям, после чего начал отвечать на интересующие вопросы. - На обслуживаемой территории ОМПС УП города Уральска находится 134 дачных общества, где расположено более 15 тысяч дачных участков. За прошлый год на территории города было зарегистрировано более 7 тысяч уголовных правонарушений, 56% из которых составляют кражи чужого имущества. На территории дачных обществ было зарегистрировано 226 краж, из них раскрыто 75, - пояснил Данияр Ракишев. - Кроме того, с начала этого года было совершено 20 фактов краж, из них раскрыто всего 2. Также Данияр Ракишев отметил, что в настоящее время конный взвод не патрулирует дачные общества в связи с отсутствием погодных условий. Председатель садоводческого общества "Көктем" Александр Мирошкин рассказал, что у него украли СИП кабель длиной 300 метров, который стоит более 600 тысяч тенге. - Знаете, это немалые деньги. Но следствие длится уже более двух лет, я не однократно с этим вопросом обращался в прокуратуру, из-за отсутствия следственных действий, но и это не дало никаких результатов. Однако мы уже все знаем, кто украл и где этот кабель. Но по закону никого не наказывают, - пояснил Александр Мирошкин. Сотрудники правоохранительных органов пообещали предпринять меры по всем прозвучавшим вопросам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.