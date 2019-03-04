Иллюстративное фото с сайта NewTimes.kz

Инцидент произошел в октябре прошлого года на реке Урал в районе села Еркинкала. Подсудимый, управляя моторной лодкой, допустил столкновение с плавсредством, ехавшим ему навстречу.

- В результате сильного удара пассажир лодки, двигавшейся навстречу, получил тяжкие телесные повреждения и скончался на месте происшествия. В ходе расследования виновник столкновения признал свою вину. Жена погибшего заявила, что подсудимый возместил причиненный моральный и материальный ущерб, простила его и попросила освободить его от уголовного наказания, - рассказали в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Приговором суда подсудимый был признан виновным по ч.1 ст.104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ