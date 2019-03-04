Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию обратились родители уральских школьников, которых возмутили присланные из школы формы-опросники, больше похожие на допрос следователей. - 1 марта классный руководитель в родительском чате написала, что необходимо сообщить данные о семье и скинула форму для заполнения. Нам сказали, чтобы мы, независимо от состава и количества членов семьи, сообщили такие данные: Ф.И.О., место работы, должность, ИИН, место проживания и прописки, а также указать, есть ли подсобное хозяйство. Естественно, нас возмущает, почему мы должны указывать личные данные. Мы все в недоумении, с чем это связано? Однако на эти вопросы ответа от классных руководителей нам услышать не удалось, - рассказала мама ученицы СОШ №6 Анжелика. Такие же данные запросили и у родителей школ №3 и №16. - Ладно должность и место работы родителей, но зачем школе знать кто с нами живет и чем занимаются все члены нашей семьи. И тем более зачем учителям информация про подсобное хозяйство?! - возмущается мама первоклассника СОШ №16. Между тем, в акимате Уральска сообщили, что такие данные необходимы для создания информационной системы «е-Халық». - «е-Халық» в первую очередь, даст решение вопросов занятости. Она будет содержать данные по всем лицам, которые имеют работу, получают социальные выплаты, являются безработными или самозанятыми. Во-вторых, эта система позволит казахстанцам, в том числе проживающим в сельской местности, встать на учет в качестве безработного по месту жительства, для этого не надо будет ехать в центры занятости. Там же им будут предоставлять всю необходимую информацию о том, на какие меры господдержки они могут рассчитывать. ИС «е-Халық» позволяет: определить численность фактически проживающего населения, осуществлять мониторинг внутренней и внешней миграции, вести учет граждан, относящихся к социально-уязвимым категориям, а также безработных и самозанятых, актуализировать данные всех государственных информационных систем. Таким образом, статистические и аналитические сведения, хранящиеся в ИС «е-Халық» дадут основу для целенаправленного и точного распределения средств на развитие регионов и планирования государственных программ, - ответили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.