Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали, в школе, девочка у них учится с 1 класса, очень активная, участвует в городских конкурсах, учится хорошо. Папа девочки приходил на родительские собрания. - Мы были в шоке, когда узнали, что такое произошло. Сейчас с ребенком занимается психолог. О произошедшем мы узнали от сотрудников полиции. Мама на несколько дней отпросила девочку с занятий, психолог ходила к ней домой, - сообщили в школе. Мужчине, подозреваемому в насилии, 35 лет. Как сообщили в полиции, его до сих пор не нашли. Напомним, 3 марта стало известно, что в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж изнасиловал собственную дочь. Полицейские не смогли задержать подозреваемого, он скрылся. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.