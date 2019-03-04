Штормовое предупреждение было объявлено сегодня, 4 марта, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным службы спасения, 4 марта трассы Переметное - граница РФ закрыта, Уральск-Таскала-граница РФ, Чингирлау-Лубенка-Сегизсай, Барбастау-Акжаик-Индер, Жымпиты-Каратобе, Самара-Шымкент закрыты для всех видов автотранспорта . Сильная метель, ветер 20 м/с, плохая видимость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    