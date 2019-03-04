В ней содержится магний, который защищает от стрессов, является источником железа, что немало важно, для нас в эти дни! Ведь мы теряем 30-80 мл крови в сутки.Зелёные листья петрушки богаты соединениями, которые нормализуют процесс менструации. Шпинат для нас, женщин, полезен большим количеством витамина В6 и Е, кроме прочих полезных свойств они уменьшают боли внизу живота.Жменька в день поможет снизить женские боли, потому что в орехах содержится большое количество незаменимых жирных кислот омега3, обладающих противовоспалительным и обезболивающим действием. Также содержится магний, который снижает раздражительность.Эти фрукты незаменимы в борьбе с плохим настроением, потому что помогают нам вырабатывать гормон радости — серотонин. Большое содержание витамина А служит хорошим спазмолитикам, что не может не радовать при болезненных днях.Если в обычные дни вы пьёте мало, то в критические это надо исправить. Старайтесь пить больше негазированной воды, ведь организм теряет много жидкости в этот период. Полезен чай с мятой — он успокоит и поможет справиться с раздражительностью и плаксивостью.