Вот что нужно есть, для того чтобы избавить себя от раздражительности, уменьшить боль и поднять настроение. Овсянка В ней содержится магний, который защищает от стрессов, является источником железа, что немало важно, для нас в эти дни! Ведь мы теряем 30-80 мл крови в сутки. Шпинат и петрушка Зелёные листья петрушки богаты соединениями, которые нормализуют процесс менструации. Шпинат для нас, женщин, полезен большим количеством витамина В6 и Е, кроме прочих полезных свойств они уменьшают боли внизу живота. Грецкие орехи Жменька в день поможет снизить женские боли, потому что в орехах содержится большое количество незаменимых жирных кислот омега3, обладающих противовоспалительным и обезболивающим действием. Также содержится магний, который снижает раздражительность. Бананы Эти фрукты незаменимы в борьбе с плохим настроением, потому что помогают нам вырабатывать гормон радости — серотонин. Большое содержание витамина А служит хорошим спазмолитикам, что не может не радовать при болезненных днях. Вода и чай Если в обычные дни вы пьёте мало, то в критические это надо исправить. Старайтесь пить больше негазированной воды, ведь организм теряет много жидкости в этот период. Полезен чай с мятой — он успокоит и поможет справиться с раздражительностью и плаксивостью. Есть продукты, которые наоборот, не стоит есть при месячных: кофе вызывает нервозность, молоко и фастфуд — вздутие живота, десерты приводят к головной боли.