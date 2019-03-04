В Дубай, в ресторане подают своим гостям уникальное блюдо – морской окунь в 23 – каратном золоте. Кулинарный изыск готовится из свежей рыбы, замаринованной в апельсиновом соусе по авторскому рецепту шеф - повара. Затем рыбу покрывают пищевым золотом и запекают. Стоимость блюда – 185 долларов.