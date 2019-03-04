Иллюстративное фото с сайта alpha.wallhaven.cc По данным пресс-службы корпоративного фонда «Туристік Қамқор», в Казахстане, как и во многих странах мира в спешном порядке все туры в направлении Турции пересчитывают в евро, напомнив, что соседние российские туроператоры и турецкие отельеры на расчеты в евро массово начали переходить еще в ноябре прошлого года. - В связи с этим с 1 января путевки на летний сезон в Турции подорожали разнопланово от 10 до 20% в зависимости от класса отеля. Но особенно эти изменения туристы смогут ощутить лишь во время летних отпусков. Таким образом, стоимость отдыха в Турции отныне теперь зависит от курса евро, а не доллара. Оплата, как и прежде, будет осуществляться в тенге, но затем переводиться в евро. Одной из главных причин смены расчетной валюты называют политическим аспектом. Но официальное объяснение - большинство турецких отельеров выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки, где валютой расчета является «стабильный и более мягкий» евро, - передает источник. Как отметили в фонде, Турция лидирует среди стран, где казахстанцы любят больше всего отдыхать. Так, в прошлом году в Турции отдохнули 148 тысяч жителей Казахстана.