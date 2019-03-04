Японцы занимающиеся производством нижнего белья создали влюбленный бюстгальтер. Его застежка расстегнётся, если женщина чувствует к мужчине настоящую симпатию.   Система работает с помощью встроенного монитора сердечного ритма, который передает данные в специальном мобильном приложение, на телефоне.                                                                                       Проведенные исследования показал: сердцебиение женщины на определенного мужчину отличается от сердечного ритма на просто понравившуюся кофточку, поэтому это невозможно перепутать. Когда индикатор истинной любви превышает определенное значение - бюстгальтер расстегивается автоматически. На сегодняшний момент « индикатора настоящей любви» в свободной продаже еще нет, информации о стоимости тоже нет. Интересно, а спрос будет?