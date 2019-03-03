Торт из бисквитных блинов с киви и творожным кремом Блины: 1 ст. муки ½ ст. молока 4 яйца 3 ст.л. сахара ¼ ст. газированной воды 1/3 ч.л. соли Начинка и крем: 4 – 5 киви 250 гр. творога 150 гр. слив. масла 50 гр. сгущенки 50 гр. сахарной пудры Яйца разделите на желтки и белки. Желтки взбейте с сахаром добела, добавьте молоко и газированную воду и снова взбейте. Затем добавьте муку. Белки с солью взбейте в устойчивую пену. Аккуратно добавьте их в тесто. Выпекайте на сковороде смазанной маслом. Для крема творог взбейте со сгущенкой до однородного состояния. Масло взбейте с сахарной пудрой до пышности. Соедините между собой и еще раз взбейте. Киви очистите, нарежьте кружочками. Блин намажьте кремом, выложите киви и так сформируйте торт. Торт из сметанных блинов с шоколадным кремом и фундуком Блины: 1,5 ст. сметаны 3 яйца Мука Начинка и крем: 1 ст. очищенного фундука ½ ст. лубых цукатов 100 гр. слив. масла 2 плитки темного шоколада Взбейте сметану с яйцами. Добавьте муку, столько, чтобы тесто получилось, как сметана. Крем: Взбейте масло на протяжении 3 минут, добавьте растопленный на водяной бане шоколад, взбивайте еще 2 минуты. Орехи и цукаты измельчите. Прослоите блины кремом и смесью орехов с цукатами. Важно! Не лейте масло при выпечке блинов, а только смазывайте сковородку. Иначе блины будут жирными, а такое нельзя допустить в торте. Думаем вам будут интересны и другие рецепты блинов: порадуйте домашних