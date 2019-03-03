В области снова обьявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 4 марта в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, угроза гололеда и метели. Также ожидается сильный туман.  