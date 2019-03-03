Иллюстративное фото из архива "МГ"loshad По данным пресс-службы департамента по факту кражи лошадей производственного коллектива «Асем Наз» Айтекебийским отделом полиции расследовалось уголовное дело по ст. 189 ч.4 УК РК «Кража» в отношении 5 подозреваемых. - Подозреваемые, потерпевшие, а также адвокаты уже ознакомились с уголовным делом. 26 февраля было направлено в суд Айтекебийского района. По фактам кражи с пастбища крестьянского хозяйства «Райымкул», расположенного в 10 км от с. Амангельды Алгинского района 43 лошадей, проводится досудебное расследование. Хозяйству причинен материальный ущерб на сумму 15 млн тенге. В совершении преступлений подозреваются 6 человек, - сообщил руководитель пресс-службы департамента Ерболат Саркулов. Материалы данного уголовного дела будут направлены в суд в марте.