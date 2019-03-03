Лучший мужчина на свете улыбается со свадебной фотографии. А сейчас каждая мелочь может раздражать неимоверно. Но виноват ли муж? Некоторые физиологические проблемы, столь вас раздражающие, решаются медикаментозно. Например, красный нос с буграми вовсе не связан со злоупотреблением спиртного возможно - это признак заболевания сосудов. Лечите мужа!Не нравится внешний вид? Мужчины уверены, что бритья и визита два раза в год в парикмахерскую достаточно, чтобы быть неотразимым. Стрижка, маникюр и педикюр – сделают из неухоженного старика – ухоженного мужчину. С сегодняшней модой на бритые головы миллионы лысых мужчин стали брутальным мачо. Не забывайте - по его внешнему виду судят и про вас. А лишние килограммы мужа – оборотная сторона ваших кулинарных изысков. Или меньше кормите, или чаще гуляйте. Прекрасно если вы за компанию решите вести здоровый образ жизни, пересмотрите меню и запишитесь в бассейн или фитнес - клуб. Это объединит вас. Мужчину легко развести на слабо. Усомнитесь в том, что он способен встать с дивана, подтянуться или пробежать. Кровь взыграет и он сделает все, чтобы доказать, что на многое еще способен.Смотрит телевизор до бесконечности? Найдите альтернативу – заинтересуйте чем то другим - придумайте. Романтическое путешествие, ужин, разговоры по душам, дела в которых без него никак вы не справитесь. «Помоги, подскажи, ты самый лучший» - он обязательно оторвется от телевизора и все наладится.