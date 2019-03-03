Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, в этом году в пожарах погибли три человека. - В зафиксированных случаях гибель людей была в связи с алкогольным опьянением, где причиной пожара являлось нарушение техники пожарной безопасности. Также с начала года было травмировано четыре человека, - отметил Жасулан Джумашев. Со слов Жасулана Джумашева, с четвертого февраля и до окончания отопительного сезона они проводят мероприятия по профилактике гибели и травмирования людей при пожаре. - На данный момент мы совершили подворовой обход почти в 26 тысяч жилых домов, разъяснительной работой охвачены более 52 тысячи жителей частного сектора. Вручили памятки и рекомендательные письма. В них приняли участие, кроме наших сотрудников и местных исполнительных органов, все службы и 413 волонтеров, а также студенты, - рассказал Жасулан Джумашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.