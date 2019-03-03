По мнению водителей с многолетним стажем эти способы помогут сберечь от 10 до 40% топлива, а значит и денег.
  1. Уберите лишние аксессуары Уже забыли, когда пользовались верхним багажником – так снимите его. Также уберите высокие антенны или всякие внешние навороты. Чем меньше всяких аксессуаров на авто, тем ниже процент сопротивления, и выше траты на заправку.
  2. Уменьшите массу машины Для снижения расходов на топливо, посмотрите, нет ли в машине вещей, которые не нужны в ближайшие время: детского кресла, летней резины, т.п. Не ленитесь зимой счищать снег с авто. Чем легче авто, тем меньше энергии нужно для разгона.
  3. Держите на контроле аккумулятор Если аккумулятор неисправен увеличивается нагрузка на генератор, это сказывается на расходе бензина.
  4. Следите за колесами Низкий уровень давления в шинах, также может съедать топливо. Оптимальный показатель для современного автомобиля – 2 атмосферы.
  5. Водите машину плавно Аккуратная езда – самый простой способ уменьшить расходы. Не делайте перегазовки на старте и не тормозите слишком резко, без острой надобности: в таких случаях в цилиндры двигателя подается слишком много топлива - соответственно перерасход.
  6. Выбирайте маршрут Сейчас с помощью мобильных приложений легко проследить наличие пробок на дороге. Желательно их избегать – в них постоянно приходится жать на тормоз и газ.
  7. Не гоните на трассе Чем больше скорость у машины, тем больше оборотов делает двигатель, а значит и расход топлива увеличивается. Скорость до 90 км/ч идеальна.
  8. Следите за акциями Многие привыкли заправляться в одном месте, что не всегда правильно. Сравнивайте цены, следите за акциями и выбирайте АЗС с лучшим сочетанием цены и качества.
  9. Скидывайтесь на горючее Если планируется дальняя поездка с друзьями или родственниками, разделите расходы на топливо – ваша сумма потраченная на бензин значительно уменьшится.
  10. Используйте бонусы Участвуйте в программах лояльности, которые предлагают компании, можно накопить бонусы и тратить их на покупку бензина. Важно! Следите за состоянием автомобиля – регулярно делайте осмотр в автосервисе. Любая неисправность, даже самая маленькая, может повлиять на расход топлива.
Некоторые водители ставят колеса большего диаметра чем надо – знайте расход тоже становится больше.  