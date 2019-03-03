- Уберите лишние аксессуары Уже забыли, когда пользовались верхним багажником – так снимите его. Также уберите высокие антенны или всякие внешние навороты. Чем меньше всяких аксессуаров на авто, тем ниже процент сопротивления, и выше траты на заправку.
- Уменьшите массу машины Для снижения расходов на топливо, посмотрите, нет ли в машине вещей, которые не нужны в ближайшие время: детского кресла, летней резины, т.п. Не ленитесь зимой счищать снег с авто. Чем легче авто, тем меньше энергии нужно для разгона.
- Держите на контроле аккумулятор Если аккумулятор неисправен увеличивается нагрузка на генератор, это сказывается на расходе бензина.
- Следите за колесами Низкий уровень давления в шинах, также может съедать топливо. Оптимальный показатель для современного автомобиля – 2 атмосферы.
- Водите машину плавно Аккуратная езда – самый простой способ уменьшить расходы. Не делайте перегазовки на старте и не тормозите слишком резко, без острой надобности: в таких случаях в цилиндры двигателя подается слишком много топлива - соответственно перерасход.
- Выбирайте маршрут Сейчас с помощью мобильных приложений легко проследить наличие пробок на дороге. Желательно их избегать – в них постоянно приходится жать на тормоз и газ.
- Не гоните на трассе Чем больше скорость у машины, тем больше оборотов делает двигатель, а значит и расход топлива увеличивается. Скорость до 90 км/ч идеальна.
- Следите за акциями Многие привыкли заправляться в одном месте, что не всегда правильно. Сравнивайте цены, следите за акциями и выбирайте АЗС с лучшим сочетанием цены и качества.
- Скидывайтесь на горючее Если планируется дальняя поездка с друзьями или родственниками, разделите расходы на топливо – ваша сумма потраченная на бензин значительно уменьшится.
- Используйте бонусы Участвуйте в программах лояльности, которые предлагают компании, можно накопить бонусы и тратить их на покупку бензина. Важно! Следите за состоянием автомобиля – регулярно делайте осмотр в автосервисе. Любая неисправность, даже самая маленькая, может повлиять на расход топлива.
