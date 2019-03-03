Обычные мягкие линзы носят днем и на ночь обязательно снимают. Ночные линзы наоборот необходимо одевать перед сном. И за ночь роговица привыкает к линзе настолько, что изменяет форму верхнего слоя, а за счет этого и силу преломления света. В итоге, когда вы снимаете линзы утром, зрение становится четким. Правда, ненадолго – всего на один день, но зато весь день вы можете обходиться без очков и линз, не щурясь и не чувствуя слепым. Ближе к ночи роговица возвращается к исходному состоянию, и зрение снижается. Но это не важно – вы же будете спать.Материал, из которого делают их имеет высокий процент кислородной проницаемости – за счет в роговицу хорошо поступает кислород. Процент осложнений при ношении ночных линз не превышает 0,03. После отказа ношения роговице потребуется всего лишь пару дней на восстановление и все.Можно носить детям с 6 лет и взрослым. Для полной коррекции зрения нужно делать это регулярно и отводить на сон в них не меньше 6 часов.Ночные линзы нельзя просто купить в магазине, как обычные. Их подбирает врач – офтальмолог. Процесс не быстрый – не меньше месяца. Необходимо пройти обследование, консультацию, обучение, изготавливаются на заказ, как очки, именно под вас.При ношении таких линз показываться врачу необходимо раз в 3 - 4 месяца. Срок годности линз с момента ношения 1 год – потом требуется замена