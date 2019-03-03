Иллюстративное фото с сайта www.rusimperia.info Девочке, которая стала жертвой насилия, 13 лет. - Для моей семьи эта трагедия, - сообщила мама девочки. - Я узнала обо всем случайно. Ничего не было слышно, видно. У нас обычная семья. Ребенок сам мне признался. Она устала терпеть все это. Для меня это был шок. Первый раз это произошло год назад. Я хочу его найти. Я не собираюсь устраивать самосуд, но пусть он ответит по закону. Мужчине 35 лет, как сообщили в полиции, его до сих пор не нашли. С 26 февраля мужчина в розыске. Поисками подозреваемого занимаются не только в Актюбинской области, но и в ЗКО, Мангыстауской, Атырауской областях, ориентировки отправлены также в Оренбургскую область. Азамат АКЫЛ