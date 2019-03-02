Американец Джим Динджилиан нашел, чем удивить на выставке картин. Тончайшая работа по миллиметру, и ошибка может стоить дорого! Одно неверное движение и вся работа по созданию шедевра пропадет даром. Рисунок внутри, не снаружи. Вы только вглядитесь – это как черное фото в нашей памяти, воспоминания об отчем доме….Каждому видеться что - то свое - сокровенное.