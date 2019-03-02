- 31 декабря 2018 года мы завершили двухлетнее членство в Совете Безопасности - главном органе Объединенных Наций, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Наша работа была выстроена в целях полноценной реализации Политического обращения Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к членам Совета «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», в основу которого лег Манифест Главы государства «Мир. XXI век». Могу с уверенностью констатировать, что Казахстан достойно выполнил свою миссию и реализовал все обозначенные Главой государства приоритеты, а ответственная и принципиальная позиция нашей страны высоко оценена всем международным сообществом. В этом деле мы опирались на слаженную работу всех государственных структур, включая вас, депутатов Парламента. Пользуясь этой возможностью, хотел бы от имени МИД выразить вам нашу искреннюю благодарность как за целевую законотворческую работу, так и активную политическую поддержку на международных площадках, - обратился Бейбут Атамкулов. По словам главы МИД РК, кульминацией работы в СБ ООН стал тематический брифинг на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Елбасы, проведенный 18 января 2018 года. Впервые Президент Казахстана председательствовал в Совете Безопасности ООН и выступил на государственном языке в зале официальных заседаний Совета. - Казахстан активно работал над урегулированием конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, Африке и других регионах мира. Это полностью соответствовало видению Главы государства о предотвращении и полном устранении угрозы глобальной войны. Казахстан целенаправленно отстаивал общие интересы государств Центральной Азии и Афганистана. Казахстан умело выстроил работу важнейших санкционных комитетов Совбеза по противодействию ИГИЛ/ДАИШ, Аль-Каиде и движению «Талибан». Нам удалось достойно справиться с поставленной задачей, внеся динамизм в работу этих вспомогательных структур СБ. Отдельно отмечу, что Казахстан присоединился ко всем девятнадцати международным инструментам в сфере борьбы с терроризмом. И огромная заслуга в этом принадлежит именно Вам – депутатам Парламента, в кратчайшие сроки ратифицировавшим ряд международных конвенций и протоколов, - заявил Бейбут Атамкулов. Бейбут Атамкулов в завершении своего выступления отметил, что казахстан намерен продолжать активную работу на площадке ООН, выступать за многостороннее сотрудничество, поддерживать основанный на международно-признанных правилах мировой порядок, совместно с другими странами преодолевать глобальные вызовы и содействовать глобальному и региональному миру и развитию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.