По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается 3 градуса мороза, ночью -5. Снег с дождем прогнозируют синоптики в Атырау. Днем ожидается +3 градуса, ночью -2. В Актау температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью +3. В Актобе синоптики прогнозируют снег, -2 градуса днем, и -4 ночью.