- В день нужно пить не меньше 2 литров воды Безусловно, человек не может обходиться без воды, но откуда взялась цифра 2, почему именно 2 литра? Определенное количество жидкости мы получаем из пищи – фрукты, овощи, супы. Нормы употребления воды индивидуальны и зависят от возраста. Веса, состояния здоровья. При хорошем питании обезвоживание вам не грозит. Не стоит через силу вливать в себя воду – потому что надо. Пейте, когда действительно есть желание. Исключение – особая диета.
- Для очищения организма от шлаков и токсинов нужны специальные процедуры курсами. Благодаря этой моде клиники придумали разнообразные процедуры глубокой очистки и с успехов немало зарабатывают. Это называется детокс – процедуры. А ведь в нашем организме нет ни одного органа, который требуется очищать. И не понятно, как в этом может помочь смузи, сок из сельдерея и тому подобное. А вот навредить легко и просто: не каждому из нас подойдет недельное сидение на глубокой очистительной диете из соков. Врачи признают только один вариант для такой процедуры – если у человека серьезные показатели для этого: алкогольная или наркотическая интоксикация, или сильнейшее отравление. Тогда в больнице вам проведут детокс, но не соками, а лекарственными средствами.
- Мясо вредно, особенно для пожилых. Это очередной миф – что может быть вредного в натуральном мясе, если оно не сырое? В нем содержится необходимый человеку белок. Мясо желательно есть 3 – 4 раза в неделю и обходить стороной действительно вредное: колбасы, сосиски и т.д. именно в них вредности содержатся – консерванты и вредные жиры.
- Чем больше тренировок в неделю, тем лучше В действительности для здоровья полезно все в умеренном количестве. Занятия спортом к этому тоже относятся. 2-3 раза в неделю не более 2 ч вполне достаточно. Это может быть не только тренажерный зал - пешие прогулки, катание на лыжах или коньках, беганье на свежем воздухе тоже считаются. У тех, кто не представляет себя без ежедневного посещения спортзала, велик риск переутомления, снижения иммунитета и даже депрессии. Это уже фитнес зависимость и требуется помощь психолога.
- Всем от мало до велика обязательно принимать витаминные комплексы. К сожалению, прием аптечных витаминов бесполезен для здоровых людей. К тому же без специального обследования со сдачей анализов не понять каких именно вам не хватает витаминов. А если выясняли сбалансированное питание, с увеличением продуктов богатыми этим элементом вам поможет. В меню всегда должны быть мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, молочка и орехи.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.