Здоровый образ жизни сегодня очень популярная тема. Но многое из того, что считается таковым, не имеет никакого отношения к здоровью, а даже наоборот вредно.
  1. В день нужно пить не меньше 2 литров воды Безусловно, человек не может обходиться без воды, но откуда взялась цифра 2, почему именно 2 литра? Определенное количество жидкости мы получаем из пищи – фрукты, овощи, супы. Нормы употребления воды индивидуальны и зависят от возраста. Веса, состояния здоровья. При хорошем питании обезвоживание вам не грозит. Не стоит через силу вливать в себя воду – потому что надо. Пейте, когда действительно есть желание. Исключение – особая диета.
  2. Для очищения организма от шлаков и токсинов нужны специальные процедуры курсами. Благодаря этой моде клиники придумали разнообразные процедуры глубокой очистки и с успехов немало зарабатывают. Это называется детокс – процедуры. А ведь в нашем организме нет ни одного органа, который требуется очищать. И не понятно, как в этом может помочь смузи, сок из сельдерея и тому подобное. А вот навредить легко и просто: не каждому из нас подойдет недельное сидение на глубокой очистительной диете из соков. Врачи признают только один вариант для такой процедуры – если у человека серьезные показатели для этого: алкогольная или наркотическая интоксикация, или сильнейшее отравление. Тогда в больнице вам проведут детокс, но не соками, а лекарственными средствами.
  3. Мясо вредно, особенно для пожилых. Это очередной миф – что может быть вредного в натуральном мясе, если оно не сырое? В нем содержится необходимый человеку белок. Мясо желательно есть 3 – 4 раза в неделю и обходить стороной действительно вредное: колбасы, сосиски и т.д. именно в них вредности содержатся – консерванты и вредные жиры.
  4. Чем больше тренировок в неделю, тем лучше В действительности для здоровья полезно все в умеренном количестве. Занятия спортом к этому тоже относятся. 2-3 раза в неделю не более 2 ч вполне достаточно. Это может быть не только тренажерный зал - пешие прогулки, катание на лыжах или коньках, беганье на свежем воздухе тоже считаются. У тех, кто не представляет себя без ежедневного посещения спортзала, велик риск переутомления, снижения иммунитета и даже депрессии. Это уже фитнес зависимость и требуется помощь психолога.
  5. Всем от мало до велика обязательно принимать витаминные комплексы. К сожалению, прием аптечных витаминов бесполезен для здоровых людей. К тому же без специального обследования со сдачей анализов не понять каких именно вам не хватает витаминов. А если выясняли сбалансированное питание, с увеличением продуктов богатыми этим элементом вам поможет. В меню всегда должны быть мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, молочка и орехи.
 