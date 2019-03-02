Во время гололеда дороги посыпают реагентами, в состав которых входит соль. Может это и хорошо - снег и лед тает, и ходить не так страшно. Но вот для обуви, особенно для кожаной это не очень. Я попросила совета у мастера по ремонту обуви – как уберечь ее от соли? Он подтвердил, что соль разрушает обувь. Особенно страдает натуральная кожа и замша, потому что соль забивает поры материала. Из – за этого материал пересыхает, текстура портится. Чтобы защитить обувь, надо использовать защитное средство. Солевые разводы уберет такой состав:  столовый уксус смешать с водой в соотношении 1:3 нанести щеткой на участки, которые нужно очистить. Через 15 минут, при необходимости можно повторить.