Фото из социальных сетей Фото с места происшествия опубликовали в сообществе в Инстаграме. Между тем, по словам пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусуновой, вызов поступил по адресу проспект Достык, 162, ЗКГУ сегодня, 2 марта. - Мужчина 1959 года рождения пришел на субботник. Ему на голову упал лед. Он был доставлен в городскую многопрофильную больницу После осмотра направлен на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве. Следует отметить, что сегодня, 2 марта, в Уральске проходит субботник по уборке снега. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.