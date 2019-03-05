В средневековье были убеждены, что существуют демоны, которые подслушивают разговоры людей и препятствуют осуществлению обсуждаемых планов. Рекомендация против этого – не рассказывать о своих намерениях никому. Наука выяснила – проблема вовсе не в дьяволах, а в нашей голове, точнее в головном мозге. Для него нет разницы, каким является действие человека: воображаемым или реальным. Когда мы думаем, как проделать то или иное действие, кора больших полушарий активизируется точно так же, как если бы мы уже выполнили это действие. Для того чтобы достичь поставленной цели, будь то подъем на гору или мытье посуды, нам требуется энергия. Благодаря действию психофизической системы энергия поставляется ресурсами организма вслед за формулированием задачи. Эту энергию мы ощущаем, как мотивацию, то есть эмоцией желания завершить намеченное дело. Складывается такая очередность: мы хотим, осознаем мотивацию, действуем и достигаем цели. Весь этот процесс контролирует мозг.Но вот мы поделились со своими близкими и знакомыми своими планами. Мозг в силу своего устройства воспринял произнесенное желание, как констатацию свершившегося события. Всё: перед ним больше не стоит задача мотивировать нас. Мы лишаемся энергии.Что побуждает нас рассказывать о том, что наметили? Тщеславие и нетерпение. Жажда похвалы, желание быть оцененными. Но преждевременное хвастовство – это автоматическая материализация мысли. Это и убивает для мозга наше намерение – зачем затрачивать усилия ради того, что уже для него существует? Совсем другое дело – намеренная материализация. Когда мы по - всякому продумываем в голове поставленную цель. Исключительно про себя! Мы анализируем задачу и отдаем команду подсознанию. А уж оно ищет пути для достижения цели. Как говорится «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах!»