Внедрение полового просвещения в школах начнётся с подготовки преподавателей, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной академией образования имени И.Алтынсарина. Согласно меморандуму начата работа по подготовке внедрения нравственно-полового воспитания в школах РК. Для начала будут разработаны методические пособия и проведена подготовка квалифицированных преподавателей в этой области. Так как под половое просвещение не выделено отдельных учебных часов, оно будет интегрировано в уже существующие предметы, схожие по тематике, например, биологию, естествознание и познание мира. В пилотном режиме нравственно-половое просвещение будет преподаваться учащимся 9-11 классов. – Мы работаем в двух направлениях. Это, во-первых, процесс интеграции обучения в те предметы, которые связаны с этой темой, где мы сможем дать дополнительные методические разработки с ресурсами, видео, различными дополнительными материалами, которые учитель может использовать на уроке, – прокомментировала вице-президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова. – Второе направление воспитательное, мы разрабатываем материалы, которые могут быть использованы во время проведения классных часов. Программа "Рухани жангыру", которая уделяет большое внимание семейным ценностям, нам позволяет это делать.
По словам Алмагуль Мухамедхановой, в рамках нравственно-полового воспитания, учащимся будут рассказывать об отношении к семье, роли мужчины и женщины в её создании, репродуктивном здоровье. –Допустим, биология изучает половую систему человека, в то же время будет дана информация о том, что нужно уважать друг друга, внимательно относиться к репродуктивному здоровью женщины, знать о планировании семьи, – говорит Как рассказали в ЮНФПА , для начала будет проведена работа с экспертами Национальной академии образования, после чего обучение по внедрению программы нравственно-полового просвещения начнётся в пилотных школах в разных регионах страны. Это будут семинары и тренинги. Как сообщил исполнительный представитель Фонда ООН в области народонаселения Раимбек Сисемалиев, обучение учителей будет проводиться по программе, разработанной фондом. –Ориентировочно обучение планируем начать в мае, – прокомментировал Раимбек Сисемалиев. – Но так как это конец учебного года, возможно, начало процесса будет перенесено на сентябрь. Мы начнём с обучения преподавателей, чтобы они могли интегрировать эту программу в уже существующие предметы. Мы будем обучать преподавателей, они впоследствии начнут работать над внедрением в школах. В 2017 году исследование ЮНФПА показало, что в Казахстане только треть родителей разговаривает со своими детьми о сексе. Также сообщалось, что в Казахстане участились случаи ранних беременностей.
