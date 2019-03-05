Внедрение полового просвещения в школах начнётся с подготовки преподавателей, передает Informburo.kz.

По словам Алмагуль Мухамедхановой, в рамках нравственно-полового воспитания, учащимся будут рассказывать об отношении к семье, роли мужчины и женщины в её создании, репродуктивном здоровье. –Допустим, биология изучает половую систему человека, в то же время будет дана информация о том, что нужно уважать друг друга, внимательно относиться к репродуктивному здоровью женщины, знать о планировании семьи, – говорит Как рассказали в ЮНФПА , для начала будет проведена работа с экспертами Национальной академии образования, после чего обучение по внедрению программы нравственно-полового просвещения начнётся в пилотных школах в разных регионах страны. Это будут семинары и тренинги. Как сообщил исполнительный представитель Фонда ООН в области народонаселения Раимбек Сисемалиев, обучение учителей будет проводиться по программе, разработанной фондом. –Ориентировочно обучение планируем начать в мае, – прокомментировал Раимбек Сисемалиев. – Но так как это конец учебного года, возможно, начало процесса будет перенесено на сентябрь. Мы начнём с обучения преподавателей, чтобы они могли интегрировать эту программу в уже существующие предметы. Мы будем обучать преподавателей, они впоследствии начнут работать над внедрением в школах. В 2017 году исследование ЮНФПА показало, что в Казахстане только треть родителей разговаривает со своими детьми о сексе. Также сообщалось, что в Казахстане участились случаи ранних беременностей.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной академией образования имени И.Алтынсарина. Согласно меморандуму начата работа по подготовке внедрения нравственно-полового воспитания в школах РК. Для начала будут разработаны методические пособия и проведена подготовка квалифицированных преподавателей в этой области. Так как под половое просвещение не выделено отдельных учебных часов, оно будет интегрировано в уже существующие предметы, схожие по тематике, например, биологию, естествознание и познание мира. В пилотном режиме нравственно-половое просвещение будет преподаваться учащимся 9-11 классов. – Мы работаем в двух направлениях. Это, во-первых, процесс интеграции обучения в те предметы, которые связаны с этой темой, где мы сможем дать дополнительные методические разработки с ресурсами, видео, различными дополнительными материалами, которые учитель может использовать на уроке, – прокомментировала вице-президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова. – Второе направление воспитательное, мы разрабатываем материалы, которые могут быть использованы во время проведения классных часов. Программа "Рухани жангыру", которая уделяет большое внимание семейным ценностям, нам позволяет это делать.