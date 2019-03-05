Выступая на XVIII съезде партии "Нур Отан" Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в этом году повышенное внимание будет уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Уже с июля 2019 года эти категории граждан будут получать повышенную адресную социальную помощь. - Для расширения охвата малообеспеченных семей повышен критерий оказания АСП с 50 до 70% от прожиточного минимума (с 14 849 до 20 789 тенге). Детям из малообеспеченных семей до 18 лет, при их обучении до 23 лет, помощь будет выплачиваться помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). При назначении АСП из совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками «Кyмiс алка» и «Алтын алка», пособия по инвалидности детей и стипендии, - отметил руководитель департамента координации занятости и социальных программ ЗКО Алтай Кулкаев. На брифинге были приведены примеры. Если ранее семья с четырьмя детьми, имевшая доход 60 тысяч тенге в месяц, получала АСП на сумму 29 тысяч тенге, то сейчас эта сумма возрастет в 3 раза - до 104 тысяч тенге. Упростится и процедура назначения адресной социальной помощи. Заявитель будет предъявлять только удостоверение личности. Вырастут и другие виды пособий. - Пособие на детей-инвалидов и по уходу за ребенком-инвалидом вырастут с 31 тысячи до 41,5 тысячи тенге. В области это пособие получают 2524 ребенка, по уходу за ребенком-инвалидом – 538 человек, - сообщила главный эксперт филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Динара Хайретденова. Отметим, что в 2018 году АСП получили более 3,5 тысяч семей на сумму 728 млн тенге. Более 107 млн тенге было направлено на жилищную помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.