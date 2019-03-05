– превосходно клеит бумагу, пластик, ткань, пенопласт. Совершенно не переносит воду, особенно горячую. Поэтому не надо использовать его на вещи, которая будет мыться или стираться.– термопистолет скрепляет что угодно и считается надежным. Стержни бывают прозрачными, а бывают цветными. Также разного состава и температуры плавления. Вещь склеенная стержнем с температурой плавления 150 градусов, можно стирать в стиральной машине.– считается, что он клеит все. Увы, нет… Он хорошо соединяет керамику, пластик, стекло и орг.материалы.– клей напыляют на одну поверхность и накрывают второй. Хорошо скрепляет бумагу, ткань, пластик, пенопласт.