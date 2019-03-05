Все зависит от того, что вы собираетесь делать. Давайте разберем наиболее удачные варианты. ПВА – превосходно клеит бумагу, пластик, ткань, пенопласт. Совершенно не переносит воду, особенно горячую. Поэтому не надо использовать его на вещи, которая будет мыться или стираться. Горячий клей – термопистолет скрепляет что угодно и считается надежным. Стержни бывают прозрачными, а бывают цветными. Также разного состава и температуры плавления. Вещь склеенная стержнем с температурой плавления 150 градусов, можно стирать в стиральной машине. Суперклей – считается, что он клеит все. Увы, нет… Он хорошо соединяет керамику, пластик, стекло и орг.материалы. Аэрозольный – клей напыляют на одну поверхность и накрывают второй. Хорошо скрепляет бумагу, ткань, пластик, пенопласт.