Иллюстративное фото с сайта sevia.ru По данным управления образования, в августе 2015 года мать оставила дочь у няни Фотеску Марианы. В её семье девочка воспитывалась до настоящего времени. Мариана замужем, воспитывает 3 сыновей, двое из которых уже взрослые. - Установлено, что родная мать девочки проживает в Астане. Органом опеки и попечительства городского отдела образования направлен запрос в отдел образования Алматинского района г.Астана. В ходе телефонного разговора женщина рассказала, что четыре года назад была вынуждена по семейным обстоятельствам оставить дочь у няни. Отец девочки также живет в столице. Пирманова Асель сообщила, что в течение недели заберет ребенка в семью, - прокомментировали в управлении образования, подчеркнув, что вопрос возвращения Оразмет Асемгуль в семью будет решаться строго в установленном законодательством порядке. По причине отсутствия законных представителей ребенок временно устроен в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Аяла». С девочкой работают психологи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.