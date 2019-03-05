Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, 28 февраля в 01.18 на пульт дежурно-диспетчерской службы оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что 23-летняя девушка намерена покончить жизнь самоубийством. Выяснилось, что звонила подруга девушки, которой она отправила сообщение, что собирается свести счеты с жизнью. - На вызов немедленно выехали спасатели подразделения №3 Нурбек Тауашев, Бекжан Айткалиев и Болатбек Сартаев. К операции уже подключились полицейские. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что дверь квартиры, в которой находилась девушка, заперта изнутри. Вскрыв дверь и оказавшись в квартире, специалисты экстренных служб почувствовали резкий запах бытового газа. Девушку они обнаружили на полу без сознания, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Бекжан Айткалиев вынес пострадавшую на балкон на свежий воздух и вместе с сотрудником полиции экстренно приступил к оказанию первой медицинской помощи. После реанимационных действий девушка пришла в сознание. Позже спасенная была передана бригаде скорой медицинской помощи, доставившей ее в учреждение здравоохранения. - Спасатели отключили газовую плиту и провели мероприятия по проветриванию квартиры и подъезда от скопившегося газа. Также спасатели оказали психологическую поддержку подруге спасенной, которая от происходящих событий находилась в стрессовом состоянии. Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей спасена человеческая жизнь, не допущен ущерб и иные негативные последствия возможного происшествия, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.