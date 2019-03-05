Иллюстративное фото из архива "МГ" - 3 марта примерно в 01.20 из огнестрельного оружия был ранен житель города Кульсары, который скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Иная информация в интересах следствия не разглашается, согласно статье 201 УПК РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.