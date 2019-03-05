Кражи произошли в 2015 и в 2016 годах в городе Аксай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В специализированном межрайонном уголовном суде были допрошены Жанар Сидалеева и Акмаржан Суйндикова, которые заявили, что подсудимые похитили из их дома ценные вещи.
По словам Жанар Сидалеевой, в 2015 году она вместе с семьей уехала отдыхать в санаторий. Присматривать за домом попросила своих родителей.
– С 9 по 19 апреля 2015 года нас не было дома. Родители приходили проверять дом. Кража была совершена ночью 13 апреля. Из дома вынесли телевизор стоимостью 300 тысяч тенге, зимнюю куртку, которая стоит 50 тысяч тенге, золотые украшения, медицинское оборудование, жесткий диск и косметику. Общий ущерб оцениваю примерно в 2,3 млн тенге. Весь дом был перевернут, видимо, они искали деньги. Домой зашли через окно. Следователь вернул куртку и телевизор, который был в нерабочем состоянии. За три года меня только один раз вызывали на допрос. Подсудимых никогда раньше не видела. Материальный иск в размере 2,3 млн тенге поддерживаю полностью, - заявила в суде Жанар Сидалеева.
По словам другой потерпевшей Акмаржан Суйндиковой, кража в её доме произошла в 2016 году, когда она с дочерью и внуком на несколько дней уезжала в Актобе.
– 11 августа 2016 года мы уезжали по делам. Муж и сын были на вахте. 13 августа в 8 утра я приехала домой и увидела, что в доме были разбросаны документы. В спальне сына была открыта форточка. Я поняла, что нас обокрали и вызвала полицейских. Украли золотые украшения, среди которых были старинные кольца моей мамы и свекрови. Кроме этого, золото дочери тоже хранилось в нашем сейфе, который был взломан. Одного из подсудимых я знаю. Это - Аман Пшенбаев, он когда-то работал у меня водителем. Но в дом ко мне он ранее никогда не заходил. Я так думаю, что они работали по наводке, потому что на следственном эксперименте он точно указывал, как заходил в дом, он знал, где и что находится. Выходя из дома, Пшенбаев сказал, что все золото отдал Орынбасару Утениязову. Я его очень хорошо знаю, мы общались семьями, дружили. Сейф, кстати, мне изготовил именно он. Но сейчас он перестал с нами общаться. Я подозреваю именно его. В результате кражи мне был причинен материальный ущерб в размере 950 тысяч тенге. Я требую, чтобы мне возместили этот ущерб, - рассказала Акмаржан Суйндикова.
Напомним, 19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков.
На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов, 29-летний Жолдыгали Ниталиев и 27-летний Жолдас Тулепов. Они подозреваются в убийстве двух валютчиков, а также в кражах и разбоях. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвиняются по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".
