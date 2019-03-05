Фото со страницы акимата города Уральск в социальной сети Instagram Сообщение об отключении тепла было опубликовано на официальной странице акимата города в социальной сети Instagram. – В связи с порывом трубы, расположенной по улице Исатай батыр, планируется отключение теплоснабжения в районе второго рабочего поселка с 12.00 до 18.00. Просьба отнестись с пониманием к данной ситуации, - сообщили в акимате города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.