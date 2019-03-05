Водой залило шесть квартир, теперь в них нужно делать ремонт. - Прямо душ был, парилка стояла, - рассказывает жительница дома Елена Ким. – Лилось! Все квартиры на третьем этаже затопило. Это, по словам жильцов, произошло вчера, 4 марта, примерно в половине шестого вечера. Люди утверждают, что сразу стали звонить в КСК и лично слесарю, но никто не ответил на звонки. Тогда горожане набрали аварийную службу тепловиков. По приезду специалисты тут же отключили в доме отопление и горячую воду. А следом в доме из-за аварийной ситуации выключили и электричество. - В данный момент у нас нет света, нет горячей воды, нет отопления. У меня, например, дома грудной ребенок с температурой. Я вчера не могла вызвать скорую. У меня не работал телефон, - возмущается Любовь Челибийская. Но больше всего жителей волнует вопрос – кто им будет восстанавливать квартиры после аварии. В КСК, похоже, не собираются тратить на это деньги. Председатель утверждает, что эта авария должна была случиться рано или поздно. А для того, чтобы предотвратить ЧП, жителям необходимо было уже давно собрать средства на ремонт. - Прорвало лежак отопления чердака – чердачная разводка. Дом 66-го года постройки. Каждый год мы проводим с жильцами собрания, и я им говорю: «Давайте, сделаем отопление, капитальный ремонт». Не соглашаются! – говорит председатель КСК Умсындык Жанаисова. Когда в доме появится электричество и отопление в КСК тоже затрудняются ответить.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.