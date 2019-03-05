Напомним, Даяна Бауржан страдает ДЦП. У девочки задержка психико-речевого моторного развития. Даяна не может долго ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть. Первый сбор был открыт 31 октября. Тогда семье нужно было собрать 539 тысяч тенге. Закрыть полностью сбор помог человек, пожелавший остаться неизвестным, который 7 декабря перечислил семье 179 тысяч тенге.

Все, кто желает помочь Даяне может перевести средства на следующие реквизиты: Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313 HALYK BANK : KZ316010002005869364 QIWI кошелек: 87770612514 Карта Российского Сбербанка по номеру телефона: 8 967 133 95 19 Вы также можете позвонить по телефону 8 777 061 25 14 Ульяне Махметовой.

У Даяны ДЦП атонико-атаксический синдром, задержка психико-речевого моторного развития и частичная атрофия зрительных нервов. Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, первый курс лечения проходил в клинике "Потенциал" в городе Оренбург РФ. После реабилитации у Даяны есть улучшения. – У дочери заметно окрепли мышцы. Она стала спокойнее, меньше стала нервничать и кричать, улучшился сон. Специалисты говорят, что у нас есть шанс на улучшение ее состояния, но для этого нужно долго и много работать и своевременно лечиться. Мы не опускаем руки, делаем и будем делаем все возможное, чтобы наша дочь выздоровела и стала полноценным здоровым ребенком, - говорит Ульяна Махметова. В физкультурно-оздоровительном центре "Потенциал" семье обещают значительное улучшение при своевременном прохождении курсов реабилитации. Однако самостоятельно собрать необходимую сумму родители не в силах. – Второй курс лечения назначен на 25 марта 2019 года. Перерыв между первым и вторым курсом лечения не должен превышать восемь недель. Стоимость второго курса лечения составляет 400 тысяч тенге. На данный момент нам удалось собрать 52 тысячи тенге. За оставшееся время мы должны собрать еще 347 тысяч тенге. Самим нам не под силу собрать сумму для лечения дочери. Работает один супруг, я дома с детьми. У нас есть еще младший сын. Ему полтора года. Мы все в кредитах, которые брали на лечение дочери. Помогать нам некому. Я очень хочу, чтобы моя дочь выздоровела и стала самостоятельной и полноценной девочкой, хочу увидеть, как она играет со своими сверстниками, как ходит в школу, познает мир. Единственная надежда на добрых людей. Поддержите нас в трудную минуту, - обращается мама Даяны.