Аким ЗКО Алтай КУльгинов, открывая заседание партии "Нур Отан" 4 марта, сказал, что партия под руководством Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева взяла на себя ответственность за судьбу реформ именно в социальной сфере по улучшению благосостояния всех казахстанцев. - Президент акцентировал внимание госорганов и партийцев на активизации работы по обеспечению нуждающихся доступным жильем, а также значительно улучшить сферы образования и здравоохранения. В нашем регионе десять колледжей начнут работать по современным стандартам. Это те колледжи, которые будут обучать молодежь востребованным специальностям. Особое внимание необходимо уделять трудоустройству выпускников, - сказал Кульгинов. Глава региона отметил, что в области улучшилось сосояние дорог. Также был подготовлен пакет мер с детализацией и финансированием. Заместитель акима ЗКО Бибигуль Конысбаева рассказала о повышении зарплат работникам бюджетной сферы. - С 1 июля текущего года планируется повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до 30%, которые охватят порядка 56 тысяч жителей области. По области 2100 родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет, будет повышен размер пособия на 30%. А также 538 родителям, воспитывающим детей-инвалидов первой группы, размер пособия составит 40 тысяч 538 тенге, - сообщила Бибигуль Конысбаева. Также замакима области сообщила присутствующим, что в этом году планируется строительство 20 многоквартирных домов в городе и 70 жилых домов на селе. Из них арендных – пять многоквартирных в городе и 50 жилых домов на селе. В области также реализуется три проекта по газификации, по завершении которых газификация населения в ЗКО достигнет 96,4%.