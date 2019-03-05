прокуратура города Уральск 1 марта уральцев призвали выйти на общегородской субботник. Заместитель акима города Уральск Сергей Доля отметил, что согласно правилам благоустройства все предприятия должны содержать свои территории в чистом виде. - Всем предприятиям, независимо от форм собственности, необходимо выйти на субботник. Все соцобъекты должны очистить от снега свои территории, затем ТОО "Жайык Таза Кала" вывезет этот снег. Для этого нужно будет позвонить на предприятие по номеру 51-85-55. По заявке снег уберут. Все бизнес-объекты, куда входят заводы, рынки, торговые дома, должны почистить и вывезти снег сами. У нас функционируют два карьера, куда вывозится снег, - это в Деркуле и в микрорайоне Балауса. Все КСК в субботу должны также выйти на очистку снега, жители тоже должны выйти. Дорожные и строительные компании выйдут со своей техникой. Просьба к жителям выйти и очистить снег возле своих дворов, - сообщил Сергей Доля 1 марта. Сегодня, 5 марта, в пресс-служе акимата города Уральска отрапортовали, что субботник прошел, снег должны были очистить во всех социальных объектах города. Однако уральцы присылают в редакцию "МГ"фотографии поликлиник и школ города с горами снега во дворах. Жительница второго рабочего поселка Елена Владимировна рассказала, что в связи с состоянием здоровья ей нередко приходится сдавать анализы и проходить врачей в поликлинике №4. - Так уже жить невозможно. Мало того, плохо расчищают тротуары в нашем районе, но, как оказалось, сходить в поликлинику тоже огромная проблема. Машины паркуют прямо на проезжей части, да и снег тут не только не чистят, но и забывают вывозить, - жалуется женщина.городская поликлиника №4Областной центр психического здоровьядепартамент полиции ЗКОдепартамент полиции ЗКОЖКХ по улице НекрасоваОбластная многопрофильная больницаУправление миграционной службы департамента полицииСОШ №7СОШ №19СОШ №17городская поликлиника №1Западно-Казахстанский областной судздание Областного маслихатаСпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.