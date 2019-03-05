Иллюстративное фото из архива МГ По сообщению пресс-службы комитета гражданской авиации (КТА), продолжается работа по расширению сети международных авиаперевозок. Так, конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявлений авиакомпании «Qazaq Air» было принято решение о допуске и выдаче свидетельств на международные авиамаршруты. Авиакомпания «Qazaq Air» планирует выполнять международные авиаперевозки по таким маршрутам: • Алматы – Бишкек – Алматы; • Алматы – Ош – Алматы; • Атырау – Астрахань – Атырау; • Атырау – Минеральные Воды – Атырау; • Атырау – Тбилиси – Атырау; • Актау – Тбилиси – Актау; • Актау – Грозный – Актау; • Усть-Каменогорск – Новосибирск - Усть-Каменогорск В сообщении КТА отдельно отмечается, что в летнем расписании полетов авиакомпании «Qazaq Air» предусмотрено начало осуществления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Алматы – Бишкек, Атырау – Астрахань и Алматы – Ош. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.