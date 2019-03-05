На территории ЗКО объявлено штормовое предупреждение 6 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"
- 6 марта в ЗКО ожидается угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении службы "112".
