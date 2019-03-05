30 новых автобусов производства компании "Аnkai" приехали в Атырау на днях. Планируется, что прибывший общественный странспорт пополнит новый автобусный парк "Акжайык - Автопарк". - Для создания конкурентной среди в сфере общественных перевозок будет создан второй автопарк. Новый автопарк будет создан на тех же условиях, что и первый: 45% будет принадлежать СПК "Атырау", 55% - частному инвестору, - рассказал директор ТОО "Смарт - Атырау" Адильбек Танкиев. Отметим, что прибывшие 30 автобусов имеют пандусы для людей с ограниченными возможностями. До конца года планируется приобрести еще 100 новых автобусов марки "Ankai". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.