По данным РГП "Казгидромет", 6 марта в Уральске ожидаются осадки, снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 5 градусов тепла, ночью +2. В Атырау переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют 8 градусов выше нуля, ночью +3. Облачная погода и 2 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 4 градуса ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +12, ночью +5.