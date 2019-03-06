Сейчас адресную социальную помощь получают 530 тысяч человек, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане увеличат количество получателей адресной социальной помощи, сообщил на пресс-конференции в Правительстве министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. – Выплата АСП зависит от дохода на члена семьи. Если до введения нового порядка охват был 530 тысяч человек, то, по нашим подсчётам, это будет 830 тысяч человек, – сказал министр. Планируется и оказание дополнительной помощи нуждающимся семьям. Для этого на каждую семью разработают индивидуальную социальную карту. – Для этого мы совместно с местными исполнительными органами работаем. Хотим разработать индивидуальную социальную карту на каждую семью. Узнать: работает или не работает, какой доход, какие проблемы. На основании этого будем определять самых нуждающихся, чтобы оказывать первую поддержку, – уточнил Бердыбек Сапарбаев. Пособия получат те семьи, доход которых не превышает 70% от черты бедности (по Казахстану её размер составляет 14 849 тенге) на каждого члена семьи. Независимо – многодетные или нет, уточнил министр. –Наша главная задача, чтобы казахстанцы, которые могут работать – работали. Им предоставлять рабочие места, создать все условия, чтобы они зарабатывали. Будут выделены гранты на 505 тысяч тенге, плюс микрокредитование особенно для тех, кто живёт в селе, для людей с ограниченными возможностями, – добавил он. Почти на 10 тысяч тенге повысится и размер пособия для детей-инвалидов, а также по уходу за инвалидами детства старше 18 лет. Сейчас его сумма составляет 31 180 тенге. Их получат не менее 100 тысяч казахстанцев. Также Минтруда поможет малоимущим зарабатывать на дому. –Мы совместно с НПП "Атамекен" будем работать, чтобы создать условия, чтобы они могли дома открыть дело. Одновременно воспитывать детей и зарабатывать, – сказал Бердыбек Сапарбаев. К помощи в приобретении жилья малоимущим будут привлекать бизнес. –Предприятия и компании оказывают поддержку многодетным, малообеспеченным. Мы начали с ними работать по выделению участков, аренде жилья. Соответствующие пакеты нормативных актов готовим, – заключил министр.